В Европарламенте создали неформальную группу "друзей Украины"

На учредительном заседании группы уже обсудили "формулу Штайнмайера", ситуацию с ПриватБанком и экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также дело в отношении экс-главы Рады Андрея Парубия по событиям в Одессе

В Европарламенте создали неформальную группу "друзей европейской Украины", главная цель которой - политическая поддержка Украины и ее экономической интеграции в ЕС.

Об этом сообщает DW.

Учредительное заседание группы состоялось 24 сентября в Брюсселе, его вел евродепутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс.

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - отметил литовский политик.

Войти в группу изъявили желание 50 депутатов из шести фракций.

На заседании группы евродепутаты обсуждали со своими украинскими коллегами "формулу Штайнмайера", ситуацию с ПриватБанком и экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, а также дело против бывшего спикера Рады Андрея Парубия по событиям в Одессе в 2014-м году.

Производство в отношении Парубия в группе назвали "очень-очень" тревожным.

В предыдщуем созыве Европарламента (2014-2019 годы) также была "группа друзей Украины". По материалам Фокус.