В Гонконге полицейские впервые применили огнестрельное оружие против протестующих

"Во время протестов в воскресенье полицейский Гонконга выстрелил из огнестрельного оружия, впервые применив его с момента, когда антиправительственные демонстрации вспыхнули в июне", - говорится в сообщении.

Местная полиция заявила СМИ, что огонь был открыт как предупреждение для протестующих, а также несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений.

Полиция также использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ для ликвидации баррикад и рассеивания толпы.

Как сообщалось, массовое возмущение граждан Гонконга и начало протестов вызвало рассмотрение поправок в закон об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина к материковому Китаю. Текущие акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. Читайте также: Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Несмотря на то, что 15 июня глава администрации Гонконга Керри Лам объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено, протесты не утихли. Митингующие потребовали не только окончательного отказа от этого законопроекта, но и отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций. Волна протестов, продолжающаяся с июня, уже привела к значительным потерям для экономики Гонконга, прежде всего для туристической и транспортной отраслей.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и "терроризме".

Об этом сообщает BBC.