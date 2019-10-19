В Италии произошло новое извержение вулкана Этна: власти страны закрыли небо в регионе

Новое извержение вулкана Этна, что сопровождалось заметным усилением сейсмической активности, зафиксировали в пятницу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии.

7По данным института, землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали 17 октября в 4:06 по Киеву в провинции Катания на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Эпицентр землетрясения находился на глубине девять километров, сообщило агентство ANSA.

Позже вулканологи зафиксировали извержение Этны, которое характеризовалось небольшими взрывами и мощным выбросом пепла, вулканических бомб и кусков раскаленного шлака.

Поскольку все эти явления были зафиксированы на большой высоте, администрация международного аэропорта Катании выдала распоряжение о частичном закрытии воздушного пространства над городом.

В связи с этим аэропорт будет принимать только четыре авиарейса в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет проводиться согласно расписанию, однако в сложившейся ситуации вероятны задержки рейсов. Всю информацию об изменениях в авиасообщении можно получить на сайте аэропорта.