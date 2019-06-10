В Казахстане впервые за 30 лет избрали нового президента

Более 70% голосов за ставленника Назарбаева и почти полтысячи задержанных во время протестов.

В Казахстане впервые за почти 30 лет выбрали нового президента. На внеочередных президентских выборах победил 65-летний Касым-Жомарт Токаев, который временно исполнял обязанности главы государства после отставки Нурсултана Назарбаева (оставался президентом Казахстана на протяжении 29 лет - ред.).

Предварительные данные озвучил заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров, сообщает Liga.net.

Токаев набрал 70,76% голосов (проголосовали 6504054 граждан). У его ближайшего соперника Амиржан Косанова 16,02% голосов, за него проголосовали 1472733.

В день голосования проходили акции протеста в Алма-Ате, Нур-Султане и Шымкенте. В МВД Казахстана рассказали, что полиция задержала около 500 человек - все "провокаторы