В Кишиневе неизвестные лица в субботу вечером заблокировали здания ряда госучреждений

Неизвестные лица заблокировали, в частности, здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также других учреждений.

У входа в эти здания установлены палатки. Некоторые из блокировщиков агрессивно настроены против журналистов. Полиции у зданий не было.

В комментарии изданию источник, настаивая на анонимности, отметил, что все госучреждения берут под охрану, и туда могут не пустить новых назначенцев (членов нового правительства - ред).

Напомним, в субботу пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) и проевропейский блок ACUM подписали соглашение о коалиции, по которому разделили должности спикера парламента и главы правительства, а также избрали премьер-министром лидера проевропейской партии Действие и солидарность (PAS) Майю Санду.

После того, как депутаты избрали руководство парламента, появилось срочное решение Конституционного суда, который признал избрание неконституционным, как и еще не принятые парламентом законы и постановления.

Еще до этого КС опубликовал решение, в котором сказано, что любой акт, принятый 8 июня в парламенте, будет недействительным.

Депутаты также приняли декларацию о признании Молдовы захваченным государством. В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражения вотума недоверия Конституционному суду.