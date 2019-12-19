В Конгрессе США поддержали выделение Украине почти $700 млн помощи

Теперь законопроект по финансированию должен рассмотреть Сенат.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи Украине в размере 698 миллионов долларов, которая поступит в 2020 году. Об этом сообщает Голос Америки.

"В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии", - говорится в заявлении представителя демократов Марси Каптур.

Подчеркивается, что размер финансовой поддержки США на 2,3 миллиона долларов больше, чем в прошлом году.

Далее решение должен рассмотреть Сенат США.

Ранее сообщалось, что согласованный конгрессменами оборонный бюджет США на 2020 финансовый год включает военную помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов. По материалам Вести-UA