В Кремле надеются, что ситуация в отношениях РФ и США не дойдет до публикации телефонных переговоров лидеров двух стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что российско-американские отношения не дойдут до ситуации, когда стенограммы конфиденциальных телефонных переговоров президентов РФ и США будут опубликованы.

"Мы, конечно бы, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях (России и США) и без того полным-полно проблем, весьма серьезных, до подобных ситуаций (обнародование телефонных переговоров глав государств) мы не дойдем", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так Песков ответил на вопрос, не опасается ли Кремль за конфиденциальность переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Отвечая на уточняющий вопрос, готовы ли в Кремле пойти на возможную публикацию расшифровки подобных переговоров лидеров двух стран, если это понадобится американской стороне, Песков сказал: "Здесь не может быть какого-то эвентуального ответа, здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай. К нам никто не обращался с такими предложениями".

Песков подчеркнул, что публикации стенограммы переговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского - это исключительно внутреннее дело США, и "мы не собираемся туда вмешиваться".

При этом он сказал, что "эта практика (публикация стенограммы переговоров) достаточно необычная, как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф или "Секретно" или "Совершенно секретно", и, как правило, это не публикуется