В Кремле назвали точную дату встречи Путина и Трампа на полях саммита G20

Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита G20 в Осаке 28 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, беседа глав двух государств может продлиться около часа.

"Встреча с Трампом - ориентировочно в 14:00 по местному времени (08:00 по киевскому времени), в 15:00 - второе рабочее заседание саммита", - отметил Ушаков.

Также он добавил, что переговоры пройдут на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, однако подобрала ее американская сторона.

"Встреча с Трампом пройдет в зоне переговоров для лидеров в одном из помещений, помещение нашла американская сторона", - сказал представитель Кремля.

По его словам, президенты сами определят повестку дня встречи.

"Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты - Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее", - сказал Ушаков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поднимет вопрос освобождения украинских пленников на полях саммита "Большой двадцатки".

Кроме того, президент РФ Владимир Путин озвучил условия освобождения украинских политзаключенных. По словам главы РФ, вопросы подобного рода должны "решаться в комплексе".