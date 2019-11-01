В Кремле назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса
Россия может выделить деньги на восстановление Донбасса, однако есть условия. У Путина утверждают, что это будет зависеть от пути урегулирования ситуации.
Для участия России в восстановлении нужны определенные условия, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское издание "РБК".
Песков утверждает, будто "Россия вместе с другими странами делает все возможное, чтобы способствовать урегулированию конфликта".
Это в зависимости от того, что будет происходить. Как будет проходить урегулирование, когда, - сказал прессекретар Путина.
Предпосылкой для такого заявления Пескова стало высказывание министра инфраструктуры Владислава Криклия. Он отметил, что украинцы не будут платить за восстановление Донбасса - "это априори невозможно".
"Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион", - подчеркнул министр.
Восстановление Донбасса - сколько это может стоить?
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.
- Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов - масштабы очень велики.
Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где проходит российско-украинская война. Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.
Кроме того, Украина ведет переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов - Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно. По материалам 24 канал