В Кремле назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса

Россия может выделить деньги на восстановление Донбасса, однако есть условия. У Путина утверждают, что это будет зависеть от пути урегулирования ситуации.

Для участия России в восстановлении нужны определенные условия, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское издание "РБК".

Песков утверждает, будто "Россия вместе с другими странами делает все возможное, чтобы способствовать урегулированию конфликта".

Это в зависимости от того, что будет происходить. Как будет проходить урегулирование, когда, - сказал прессекретар Путина.

Предпосылкой для такого заявления Пескова стало высказывание министра инфраструктуры Владислава Криклия. Он отметил, что украинцы не будут платить за восстановление Донбасса - "это априори невозможно".

"Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и восстанавливать этот регион", - подчеркнул министр.

Восстановление Донбасса - сколько это может стоить?

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов - масштабы очень велики.

Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где проходит российско-украинская война. Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

Кроме того, Украина ведет переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов - Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно. По материалам 24 канал