В Кремле не понравился призыв Зеленского к Западу о санкциях против России

В Кремле негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к Западу продолжать политику санкции в отношении России, сообщает агентство ТАСС.

"Негативно (восприняты слова Зеленского в Кремле - КР). Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал санкции "обоюдоострым оружием, которое никому не приносит пользу".

"Нам гораздо больше импонируют слова, которые мы слышим из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений Минских договоренностей", - добавил представитель Кремля.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании украинской власти вернуть под контроль потерянные территории, путем разумной дипломатии. Он призвал западные страны не прекращать политику санкций в отношени России, которая аннексировала Крым.

Европейский Союз 12 сентября на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Аннексия Крыма Россией

В феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, а также симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. По материалам Крым.Реалии