В Кремле не видят смысла в расширении нормандского формата

Только Украина из всех действующих участников нормандского формата считает целесообразным его расширение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США и Великобритании.

В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия, Франция.

По словам пресс-секретаря главы российского государства, "пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением минских договоренностей".

"В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - добавил он.

Вместе с тем Песков заметил, что, "с другой стороны, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев, но этого мы пока не знаем". По материалам Интерфакс-Україна.