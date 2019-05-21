В Кремле прокомментировал призыв Зеленского усилить антироссийские санкции

Кремль прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить антироссийские санкции

Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя президента РФ Дмирий Пескова, курс на усиление антироссийских санкций не поможет команде президента Украины "решить проблемы" Донбасса.

"Это та риторика относительно санкций против России, которая не является новой. А главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с проблемой юго-востока", - отметил Песков.

Представитель Кремля в очередной раз заявил, что Россия не может выполнять перечень Минских договоренностей.

"Его может и должен выполнять Киев", - сказал Песков.

Спикер добавил, что пока в Кремле не видят "никаких новаций в украинской политике после избрания нового главы государства".

20 мая президент Зеленский во время встречи с делегацией США призвал Вашингтон усилить санкции против РФ. По материалам Еспресо TV.