В Кремле заявили, что говорить о встрече в Нормандском формате пока рано

В Кремле считают, что говорить о встрече в Нормандском формате" на уровне глав государств до конца 2019 года преждевременно.

"Позиция России по Нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское издание ТАСС.

На вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, Песков заявил: "Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что было три условия для проведения встречи "нормандской четверки": согласование текста "формулы Штайнмайера", разведение войск в Золотом и разведение в Петровском. По материалам ATR.ua