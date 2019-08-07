В Кыргызстане спецназ со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева

Сотрудники силовых структур Кыргызстана задержали экс-президента (2011- 2017) Алмазбека Атамбаева, сообщает телеканал "Апрель".

По его данным, Атамбаева вывели из дома и увезли в неизвестном направлении. Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев вывезен на вертолете.

Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.

В пресс-службе Госкомитета Национальной безопасности Киргизии сообщили, что в ходе операции бойцы спецназа не применяли боевое оружие, у них были только резиновые пули. Там заявили, что "в настоящее время операция по задержанию продолжается".