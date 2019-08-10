В Москве на акцию протеста вышли до 50 тысяч человек

В Москве на проспекте Сахарова в субботу, 10 августа, прошел митинг "Вернем себе право на выборы", участники которого выступили против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Аналогичные акции прошли еще в нескольких городах РФ. До их окончания по всей стране было задержано более 70 человек.

Митинг в Москве на проспекте Сахарова, 10.08.2019 Фото: Rueters

Митинг в Москве был согласован властями, сообщает издание DW, передает Центр журналистских расследований.

По данным организации "Белый счетчик", к моменту окончания акции около 16:30 мск на нее пришли 49,9 тысяч человек. Полиция сообщала в 15:37 мск, что "на пике публичного мероприятия" в нем принимали участие около 20 тысяч человек.

Всего в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек, сообщает "Белый счетчик". Фото нашего корреспондента с митинга https://t.co/4Pi0YyZCyH pic.twitter.com/Xc36jAsPei

- DW на русском (@dw_russian) 10 th'ang 8, 2019

Митинг был согласован с властями до 16:30, организаторы изначально рассчитывали на участие до 100 тысяч человек. Выйти на акцию протеста призвали видеоблогер Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, журналист Леонид Парфенов, который также сам выступил перед митингующими. На сцену вышли группы "Кровосток" и IC3PEAK.

"Это переходит все рамки адекватного. В этот раз мне лично хватило, поэтому я здесь", - говорит рэпер Oxxxymiron (@norimyxxxo) на митинге на проспекте Академика Сахарова pic.twitter.com/TKV4cFpiXc

- DW на русском (@dw_russian) 10 th'ang 8, 2019

Ряд политиков и штаб оппозиционера Алексея Навального в Москве призвали участников митинга после его окончания продолжить протест в виде "прогулки в поддержку честных выборов". В свою очередь Следственный комитет РФ пригрозил "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за "участие в так называемых "мирных прогулках".

Незадолго до окончания акции был задержан глава избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордуму Ивана Жданова Борис Золотаревский, который со сцены призвал вместе дойти до администрации президента РФ Владимира Путина. Спустя некоторое время у станции Китай- город начали собираться люди.

У памятника героям Плевны на Китай-городе скандировали "Путин вор", полиция начала гнать людей вниз по Старой площади и задерживать их. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/L3iDbaI7CT

- DW на русском (@dw_russian) 10 th'ang 8, 2019

Перед началом акции сотрудники ОМОНа ворвались в Центр сбора подписей незарегистрированного кандидата Любовь Соболь и в квартиру, где находилась студия Youtube-канала "Навальный LIVE". Были проведены обыск и другие следственные действия, Соболь увезли в отделение полиции.

В центр сбора подписей Любови Соболь пришли силовики в масках и с оружием. В штабе начался обыск, Соболь оттуда увезли. Вот что @SobolLubov успела рассказать о происходящем pic.twitter.com/nqakvFLUGP

- DW на русском (@dw_russian) 10 th'ang 8, 2019

В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России. По данным правозащитной организации "ОВД-Инфо", в общей сложности до окончания санкционированной акции в российской столице были задержаны 72 человека в трех городах: 55 - в Санкт- Петербурге, 10 - в Москве и 7 - в Ростове-на-Дону.

Задержания продолжаются pic.twitter.com/13uSOqn5lq

- Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 10 th'ang 8, 2019

Напомним: 27 июля в Москве проходила не санкционированная властями акция в поддержку кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму. Она стала реакцией на решение Мосгоризбиркома, который признал недействительными необходимые для регистрации кандидатом в депутаты подписи избирателей у ряда оппозиционеров. Правоохранители задержали больше 1000 человек. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных составило не менее 1373 человек. Часть из них отпустили, но около 260 протестующих остались в отделениях полиции, 29 июля суды начали арестовывать их.

29 июля московские суды арестовали 40 участников массового митинга в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Максимальный срок ареста составил 30 дней. Еще 79 задержанным присудили штрафы на общую сумму 1,339 млн руб.