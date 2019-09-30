В Москве неожиданно похвалили Владимира Зеленского

В Москве похвалили президента Украины Владимира Зеленского за соответствие между его словами и действиями.

Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марию Захарову.

Так, она обозначила, что в действиях украинского президента Владимира Зеленского нет противоречий между заявлениями и действиями, как это было при Петре Порошенко.

"Пока я не вижу противоречий, которые я, например, раньше наблюдала в украинской политике, между заявлениями и, возможно, какими-то кулуарные переговоры и непосредственными действиями. Вот раньше это все было на противоречиях, приходили люди, которые говорили о мире, а на самом деле они делали все, чтобы была война. Здесь есть желание изменить эту ситуацию" , - сказала она в эфире программы "Большая игра" на Первом канале России.

Как отмечает издание, из разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского Захаровой стало очевидно, что президент Украины - человек, "который хочет сделать что-то для своей страны".

В свою очередь, критики украинского гаранта, преимущественно в Украине, считают, что Зеленский изменил государственную позицию на значительно более склонную к уступкам перед требованиями России, чем была при президентстве пятого президента Петра Порошенко. По материалам Вести-UA