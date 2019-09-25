В Пекине открыли самый большой в мире аэропорт в форме Феникса

В китайской столице открыли новый международный аэропорт. Он стал не только самым большим в мире, но и имеет необычную форму.

Как сообщает сайт "Страна" со ссылкой на Reuters, в Пекине был открыт аэропорт Дасин. Эти небесные ворота стали самым большим аэропортом в мире. Но больше всего поражает форма терминалов.

В Пекине есть действующий международный аэропорт Capital. Однако он не в состоянии справиться с нагрузкой. Из-за ограниченной пропускной способности в этом аэропорту часто случаются задержки рейсов. Именно поэтому было принято решение о строительстве новых "воздушных ворот" в городе.

Строительство аэропорта Дасин длилось меньше, чем 5 лет. Проект обошелся в 63 млрд долларов. Здание аэровокзала расположено на юге Пекина. Отметим, что аэропорт получил необычную форму в виде мифической птицы Феникс. Дело в том, что в Китае Феникс означает успех.

Новый аэропорт имеет четыре взлетно-посадочные полосы. По прогнозам экспертов, до 2025 года его пропускная способность должна составлять 72 миллиона пассажиров в год, а в перспективе - 100 миллионов пассажиров в год.

Основными авиакомпаниями аэропорта Дасина станут China Southern Airlines и China Eastern Airlines. Кроме того, свои маршруты в новый аэропорт намерены перевести еще 50 иностранных авиакомпаний.

П материалам Hyser