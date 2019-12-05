В посольстве США отказались комментировать информацию о пребывании Джулиани в Украине

Временный поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор отказался комментировать информацию о пребывании в четверг в Украине адвоката президента США Дональда Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка (1994-2001) Рудольфа Джулиани. Об этом сообщают "Українські новини".

"Я не могу", - ответил он на просьбу подтвердить соответствующую информацию.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это, что информация ложная или что Тейлор не располагает ею, или же, что он не хочет ее подтверждать, посол ответил "Без комментариев".

Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 4 декабря, Джулиани встретился в Будапеште (Венгрия) с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, а в четверг прилетел в Киев для встречи с экс-генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом.

Цель визита Джулиани в Венгрию и Украину - предоставить сторонникам Трампа новые материалы, чтобы подорвать процедуру импичмента в Палате представителей и, в конечном итоге, судебный процесс в Сенате. По материалам 112.ua