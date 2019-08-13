В РФ признали превышение радиационного фона после взрыва вблизи Архангельска

Росприроднадзор со ссылкой на северное Управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщил, что радиационный фон в городе Северодвинск Архангельской области России в день взрыва во время испытаний на военном полигоне превышал норму в 4-16 раз.

В то же время сообщается, что опубликованные данные только по внешнему гамма-фону, данных по измерениям выпадений радионуклидов нет, передает "Громадське".

Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. После резкого скачка значения стали уменьшаться, и впоследствии радиационный фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. В Архангельске превышений МАЭД в этот день зафиксировано не было.

Накануне агентство Reuters сообщило, что взрыв на полигоне в РФ мог произойти из-за испытания ракеты с ядерной двигательной установкой. Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что в России на Белом море взорвался "Буревестник" - новейшая ракета с ядерным реактором.

В Архангельской области России в четверг, 8 августа, на территории военного полигона во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв и начался пожар. Министерство обороны России предоставило немного информации об аварии, сообщив лишь, что два человека погибли и шесть получили ранения в результате взрыва жидкостного ракетного двигателя на испытательном полигоне.

Власти России на месяц для свободного судоходства закрыли участок Двинской губы Белого моря, неподалеку от которого на полигоне ВМФ произошел взрыв и было зафиксировано повышение радиационного фона.

После взрыва на полигоне ВМФ России под Неноксой в Северодвинске Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Изначально Минобороны РФ отрицало информацию о повышении радиационного фона. По материалам ZN.UA, Hromadske