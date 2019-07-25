В Совфеде РФ отреагировали на задержание российского танкера в Украине

Первый замглавы Комитета Совета федераций РФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что задержание российского танкера сотрудниками Службы безопасности и Военной прокуратуры Украины в порту Измаил "абсолютно незаконно".

Он также отметил, что "это значительно ухудшает перспективы налаживания двусторонних отношений", передают российские государственные агентства.

24 июля СБУ вместе с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который ранее блокировал малые бронированные артиллерийские корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" ВМФ ВС Украины в Керченском проливе. По информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по телефону ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицировано как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива.

Как сообщалось, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 морякам еще на три месяца.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против". Россия отчиталась трибуналу о выполнении требования, но украинцев до сих пор удерживают в СИЗО "Лефортово" (Москва), РФ продолжает манипулировать собственным пониманием решения.

В конце ноября 2018 года российские спецназовцы атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки". По материалам Зеркало недели. Украина.