В США обнародовали стенограммы показаний двух свидетелей по делу об импичменте Трампа

Комитеты Палаты представителей Соединенных Штатов Америки обнародовали стенограммы показаний экс-посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника Государственного секретаря Майкла Маккинли.

Тексты свидетельств Йованович и Маккинли доступны на сайте Комитета по вопросам разведки Палаты представителей, который сейчас ответственен за публичную часть расследования. Ранее в СМИ попадали только вступительные слова людей, которые свидетельствовали перед Конгрессом, а их ответы на вопросы оставались в тени, передает Громадське.

Экс-посол США в Украине рассказала, что узнала о попытке личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года от неназванных "украинских чиновников". Она вспомнила лишь одно имя - министра внутренних дел Арсена Авакова, который говорил ей о своей обеспокоенности возможным вовлечением Украины в американскую политику.

Йованович также рассказала о попытке Джулиани обойти запрет в выдаче американской визы бывшему генеральному прокурору Украины Виктору Шокину. А посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, к которому дипломатка обратилась за советом, сказал ей писать больше положительных твитов о Трампе.

Маккинли заявил об обеспокоенности участием американских дипломатических представительств в сборе "негативной политической информации во внутриполитических целях".

После обнародования стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 сентября Маккинли неоднократно призывал государственного секретаря США Майка Помпео публично поддержать экс-посла Йованович, но тот не реагировал на его обращение.

По словам главы Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адама Шифа, во вторник ожидается обнародование стенограмм показаний бывшего спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Европейском Союзе Гордона Сондланда.

Напомним, в США продолжается скандал из-за вероятного давления президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. По материалам УНИАН.