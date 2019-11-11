В США предупредили Турцию о санкциях за покупку С-400 в России

Трамп обсудит с лидером Турции его решение приобрести российскую систему ПВО

Советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что если Турция не избавится от российской системы С-400, она, вероятнее всего, столкнется с американскими санкциями. Об этом сообщает АР.

Кроме того, Трамп обсудит с лидером Турции его решение приобрести российскую систему ПВО, когда они встретятся на этой неделе в Белом доме на фоне напряженных отношений между двумя союзниками по НАТО.

Планируется, что Трамп встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг. Трамп и Эрдоган планируют совместную пресс-конференции в среду днем.

"В НАТО нет места для С-400. В НАТО нет места для значительных российских военных закупок. Это сообщение, которое президент очень четко передаст ему, когда он будет здесь, в Вашингтоне", - заявил В'Брайен.

Ранее исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Анкаре "серьезными последствиями" в отношениях с США в том случае, если она закупит российские зенитно-ракетные системы С-400.

Добавим, Турция может в будущем рассмотреть варианты закупки у РФ зенитных ракетных систем С-500. По материалам РБК-Украина