В США призвали к санкциям против Турции из-за нарушения обязательств по Сирии

Сенаторы Крис Ван Холле (демократ, от штата Мэриленд) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) призвали госсекретаря США Майкла Помпео ввести санкции против Турции в случае нарушения им обязательств по прекращению огня Сирии. Об этом сообщила в среду газета The Hill.

Сенаторы Крис Ван Холле (демократ, от штата Мэриленд) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) призвали госсекретаря США Майкла Помпео ввести санкции против Турции в случае нарушения им обязательств по прекращению огня Сирии. Об этом сообщила в среду газета The Hill, передает УНН.

По данным издания, законодатели подготовили соответствующее письмо на имя главы американского внешнеполитического ведомства.

"Несколько раз президент (США Дональд) Трамп угрожал "уничтожить турецкую экономику", если Турция нарушит свои обязательства. В соответствии с этой позицией мы просим администрацию поспешно принять меры с жесткими экономическими санкциями для обеспечения соблюдения соглашения от 17 октября", - цитирует издание этот документ.

Как отмечает издание, в своем письме сенаторы приводят сообщение об атаках Турции или поддерживаемых Анкарой сил на курдов вблизи населенного пункта Телль-Тамер.

"Если это правда, эти нападения являются нарушением соглашений о прекращении огня, которые Анкара заключила как с Вашингтоном, так и с Москвой", - заявили в письме сенаторы.

Напомним, Турция 9 октября начала военную операцию против Отрядов народной самообороны курдов на северо-востоке Сирии, намереваясь освободить прилегающую к турецкой границе территорию от, как заявляет Анкара, "террористов" и организовать там "зону безопасности". В ней турецкое правительство планирует разместить значительное количество сирийских беженцев.

Дипломатические усилия США привели сначала к договоренности о приостановлении операции на 120 часов с целью отступления курдов из 30- километровой пограничной зоны. Курды заявили впоследствии о выводе своих сил из Рас-аль-Айна и продолжение отступления из других районов.

После этого, 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о совместных действиях на севере Сирии. Меморандум предусматривал продление перемирия на 150 часов (договор закончился 29 октября), а впоследствии также и совместное патрулирование военными обеих стран пограничной зоны.

23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Турция согласилась на длительное перемирие на севере Сирии. В ответ он отменил санкции, введенные против Анкары из-за ее военную операцию против курдов.

По материалам УНН.