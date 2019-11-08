В США проверяют правомерность заморозки военной помощи Украине

Демократы считают, что заморозка помощи была связана с расследованием по поводу Байдена

Счетная палата Соединенных Штатов Америки начала проверку законности заморозки военной помощи Украины главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Politico.

Как сообщается, Счетная палата проверит, нарушил ли Трамп закон об ассигнованиях, когда летом не уведомил американский Конгресс о приостановке военной помощи Украине.

Отмечается, что в Демократические партии считают, что решение Трампа о приостановке военной помощи связано с расследованием против сына экс-вице- президента США Джо Байдена, начала которого глава Белого дома требовал от Украины. Со своей стороны Трамп объяснил свое решение недостаточной борьбой украинских властей с коррупцией.

По данным представителя Счетной палаты Чака Янга, проверка проводится исключительно для того, чтобы дать правовую оценку действиям президента Трампа. Американское ведомство не может никого вызвать для дачи показаний.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что заморозка военной помощи Украине была связана с тем, что Трамп был занят идеей приобретения Гренландии. Тейлор отметил, что сотрудники администрации президента США все время находились в заграничных командировках.