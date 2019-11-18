В Тбилиси протестующие начали возводить баррикады под зданием парламента

В столице Грузии Тбилиси участники антиправительственных митингов начали возводить баррикады под зданием парламента

В центре города протестующие перекрыли улицу братьев Зубалашвили мешками с песком и строительным мусором, передает "ДС" со ссылкой на "Новости Грузии".

Мешки с песком и дровами привезли лидеры оппозиционной партии депутат Гига Бокерия и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Они требовали, чтобы полиция пропустила к месту пикета грузовую машину, однако им отказали, исходя из мер безопасности. В результате оппозиционеры самостоятельно перенесли мешки из автомобиля.

Как пишет издание, протестующие объявили о начале пикетирования парламента и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

Демонстранты требуют отставки правительства, новые правила комплектации Центральной избирательной комиссии, проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе и освобождения политзаключенных, которых задержали во время прошлых протестов в июне.

Напомним, 15 ноября в Тбилиси начались массовые протесты после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. По материалам DsNews.