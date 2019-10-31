Венгрия разблокировала заявление НАТО по Украине

Венгерское правительство в последние минуты разблокировало заявление стран- членов НАТО по Украине, поскольку альянс учел предложения Венгрии.

Об этом сообщает венгерское издание Origo со ссылкой на заявление главы МИД Петера Сийярто.

По словам дипломата, предложения касаются защиты венгерского национального меньшинства на Западе Украины.

"150-тысячная закарпатская венгерская община может рассчитывать на поддержку венгерского правительства в будущем, и мы никогда не пожертвуем ими ради мировых политических игр", - похвастался Сийярто.

"Надеемся, это даст возможность восстановить наши прежние добрососедские отношения", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал УНИАН, вчера Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что декларация НАТО по Украине приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству. По материалам УНИАН.