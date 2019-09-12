Верховний суд США дозволив владі застосувати нові правила щодо обмеження надання притулку мігрантам

Більшості шукачам притулку з Центральної Америки будуть одразу відмовляти.

Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа застосувати нові міграційні правила, завдяки яким влада може відмовляти у наданні притулку багатьом мігрантам з Центральної Америки.

Про це повідомляє The New York Times.

Суд у своєму рішенні заявив, що адміністрація може застосовувати правила, які забороняють просити притулку тим людям, які потрапили до США через інші країни і не попросили притулку у цих країнах. Виключення становлять мігранти, які стали жертвами "тяжкої" торгівлі людьми.

Таким чином, мігранти з Гондурасу та Сальвадору повинні шукати притулку у Гватемалі чи Мексиці, і лише якщо їм там відмовлять, подавати заявку у США. Мігранти з Гватемали повинні спочатку шукати притулку та отримувати відмову у Мексиці.

Нові правила скасували давню політику щодо надання притулку, яка дозволяла людям шукати притулку незалежно від того, як вони потрапили до Сполучених Штатів.

Адвокат Ноель Дж. Франциско, який представляє адміністрацію Трампа, заявив, що нова політика необхідна для подолання "безпрецедентного зростання кількості іноземців, які незаконно в'їжджають у країну через південний кордон, і якщо їх затримають, вимагають притулку та залишаються в країні, поки їхні вимоги не будуть розглянуті