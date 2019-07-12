Власти Вроцлава остановили акцию националистов из-за антиукраинских лозунгов

Группа националистов устроила марш накануне в польском Вроцлаве, который прекратила власть через антиукраинские лозунги и разжигание ненависти к украинцам

Целью марша было "памяти мужчин и женщин, молодых и старых поляков, которых не убивала и не депортировала советская власть в Сибирь, а которых убивали украинцы во время так называемого кровавого воскресенья", что совпало с официальными государственными траурными мероприятиями в Польше, передает "ДС" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Вся акция проходила с антиукраинскими настроениями, поэтому местные власти решили остановить ее менее чем через час после ее официального начала. Примерно в 19:45 по местному времени встреча господ Яцека Мендляра и Зелинский (марш был организован бывшим священником Яцеком Мендляром и одним из лидеров хулиганов Романом Зелинский - ред.) прекратила делегация города, перед которым произошло двойное предупреждение организатора и участников.

"Наши родственники умерли, и эта женщина затыкает нам рот, потому что бандеровцев называем украинцами, а какая правда?", - воскликнул Мендляр, когда делегированный городом представитель объявил о прекращении марша на годовщину Волынской трагедии.

Во время проведения акции националистов звучали словесные оскорбления власти и полиции, офицерам пришлось окружить местных чиновников. Более ста участников акции не выполнили приказ полиции. Полицейские не применяли силу. Решение о следующих шагах сделают после анализа записей данной акции.

#Wroclaw Miejscy obserwatorzy rozwiazuja zgromadzenie po kilkukrotnym ostrzezeniu po pojawianiu sie mowy nienawi'sci. Jacek Miedlar atakuje slownie urzednik'ow - m'owi ze to prowokacja. Policja zaczyna legitymowa'c osoby kt'ore mimo wezwanie nie rozeszly sie @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/bRy9EWplbu - Grazyna Wiatr (@grazwiatr) 11 июля 2019 г.