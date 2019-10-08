Внеочередной Собор иерархов церкви Греции рассмотрит вопрос ПЦУ

Внеочередной Собор иерархов церкви Греции 12 октября рассмотрит информацию об автокефальной церкви Украины. Блаженнейший архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II подписал соответствующее распоряжение, сообщил сегодня пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.

Он отметил, что на этой неделе в Афинах состоится очередное заседание Собора иерархов, которое завершится 11 октября. На очередной сессии вопрос ПЦУ не будет рассматриваться, но на следующий день глава Собора предстоятель церкви Греции Иероним созывает внеочередное заседание - для соблюдения определенных процедурных традиций.

"Украинский вопрос" уже был заслушан постоянным Синодом церкви Греции, который принял к сведению отчеты двух синодальных комиссий по вопросу украинской церковной автокефалии. Оба отчета были позитивными. По итогам слушаний синод констатировал, что Вселенский патриарх имеет право провозглашать автокефалию поместных церквей (в то время как РПЦ настаивает, что необходимо это делать только при наличии согласия всех поместных церквей, имея в виду, на самом деле, невозможность провозгласить автокефалию без согласия Московского патриархата)", - отметил Зоря.

Евстратий Зоря также пояснил, что Синодом было констатировано право архиепископа Афинского решать вопросы, связанные с появлением новой автокефальной церкви. Следует ожидать, что такую же поддержку вопрос получит и от Собора иерархов, отметил представитель ПЦУ.

Напомним, что 6 января Украина получила томос об автокефалии ПЦУ, подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем накануне. Церемония передачи посоха и томоса митрополиту Епифанию официально завершила процедуру получения Украиной церковной независимости. 9 января все члены Синода Вселенского патриархата подписали документ, чем технически завершили его оформление.

15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Софии Киевской был избран глава поместной украинской церкви. Им стал 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

По материалам "Зеркало недели. Украина"