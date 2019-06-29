Волкер прокоментував ноту Росії про українських моряків

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер прокоментував надіслану Росією ноту щодо умов звільнення полонених українських моряків.

У коментарі виданню Polygraph.info Волкер заявив, що насправді ініціатива Росії не була пропозицією звільнити моряків, але лише пасткою.

"Ця "пропозиція" була насправді зазіханням на правосуддя, оскільки від самого початку не існувало жодних підстав для їхнього затримання, а також зазіханням на [норми] ООН і суверенітет України", - підкреслив Волкер.

Він також нагадав, що захоплення Росією трьох українських кораблів і 24 моряків в листопаді минулого року порушило міжнародне право і що відтоді Москва утримує їх незаконно. А Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав РФ звільнити полонених.

Нагадаємо, 25 червня Росія направила посольству України в Москві ноту, у якій, серед іншого, запропоновано Києву дати письмові гарантії того, що після звільнення моряків їхнє судове переслідування буде продовжено за російськими законами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав таку ідею дипломатичним "розводом". За його словами, Москва намагається змусити офіційний Київ, по-перше, визнати вчинення моряками кримінального злочину, по-друге, визнати правомірність судового процесу над ними за законодавством РФ і, по-третє, побічно визнати окупацію Криму.

27 червня Клімкін оприлюднив ноту Росії і відповідь на неї українського МЗС у повному обсязі. Глава МЗС зробив це після того, як президент Володимир Зеленський розкритикував Клімкіна за неузгодженість відповіді Кремлю з главою держави.