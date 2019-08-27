Волкер: Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве
2019-08-27 05:45
Даты встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне еще не определены.
Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".
"Мы пока не имеем дату. Оба президента ожидаются на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И иметь там беседу. Но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - сказал Волкер.