Волкер: Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве

Даты встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне еще не определены.

Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу "Прямой".

"Мы пока не имеем дату. Оба президента ожидаются на торжествах в Варшаве, поэтому, возможно, они смогут встретиться именно там. И иметь там беседу. Но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - сказал Волкер.