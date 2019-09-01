Зеленский предложил Анджею Дуде построить на границе двух стран общий мемориал примирения

Во время визита в Варшаву президент Украины предложил своему польскому коллеге Анджею Дуде построить на границе двух стран общий мемориал примирения.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции президентов Украины и Польши, которую транслировал в Facebook Офис президента.

"Сегодня мы очень откровенно обсудили всю историческую, трагическую проблематику. <...> Я предложил президенту Дуде возвести на границе Украины и Польши общий мемориал примирения", - заявил президент Украины.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и Польши договорились о разблокировании разрешений на поисковые работы в Украине, утверждении украинских мест памяти в Польше и совместной позиции относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что рабочий визит президента Украины в Польшу продлится два дня - 31 августа и 1 сентября. Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с польским лидером Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.