5 стран в Европе смягчают карантинные ограничения

С 20 апреля Германия открывает книжные магазины, а Франция разрешает посещение дома престарелых.

В мире, по состоянию на 20 апреля, коронавирус подтвердили у 2 407 341 человека. Всего в мире от COVID-19 умерли 165 069 человек, а выздоровели 625 128 человек.

Среди стран по количеству выявленных случаев лидируют США с 764 265 зарегистрированных больных. На втором месте остается Испания - 198 674, затем идут Италия - 178 972, Франция - 152 894, Германия - 145 742 и Великобритания - 120 067.

Однако некоторые государства из этого списка приняли решения в понедельник отменить часть карантинных ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией.

Франция Коронавирус зафиксировали в 45% французских домов престарелых. Но власти возобновили их посещение. При этом, физический контакт по-прежнему запрещен, передает Deutsche welle.

- Пожилого человека могут посетить только два родственника одновременно, - пишет издание.

Германия Разрешили открыть коммерческие площадки площадью менее 800 квадратных метров, а также автосалоны, магазины велосипедов и книг.

Польша Несмотря на 545 новых заболевших за сутки, в Польше вновь разрешило посещать парки и леса. Также с 20 апреля в магазинах могут находится больше людей.

Чехия В этой стране Евросоюза пройдет пятиэтапный план по возобновлению общественной жизни.

- Рынкам разрешается возобновить работу. Граждане могут теперь проводить семинары под открытым небом, выезжать за границу по делам или в гости к родственникам. По возвращении все должны пройти 14-дневный карантин, - говорится в сообщении.

Норвегия Норвежские власти приняли решение возобновить работу детских садов, а также некоторых специалистов в области здравоохранения. Средние школы, университеты, парикмахерские, массажные салоны и салоны красоты планируется открыть через неделю.