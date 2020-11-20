Алексієвич спростувала створення нової координаційної ради у Білорусі

Член президії координаційної ради опозиції Білорусі Світлана Алексієвич спростувала інформацію про створення нової ради. За її словами, нинішня продовжує працювати.

Про це вона заявила білоруському "Радіо Свобода".

За її словами, інформація про створення нової координаційної ради є неправдивою.

"До координаційної ради зараховано багато нових людей, є керівний орган. Весь наш рух продовжує працювати. І були такі нові люди... І інші люди заходять туди, але ці імена не розголошуються", - зазначила вона.

У прес-службі координаційної ради заявили, що структура продовжує працювати, змін у її роботі немає.

Нагадаємо, раніше Алексієвич в інтерв'ю Spiegel заявила, що координаційної ради більше немає, оскільки її членів або заарештували, яких вигнали з країни. Вона зазначила, що було створено нову, імена членів якої не розголошуються.

Відзначимо, сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в Києві нібито діє центр американських спецслужб. За матеріалами РБК-Україна.