Алексієвич відмовивилась свідчити в Слідчому комітеті Білорусі

Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич залишила будівлю Слідчого комітету Білоруси, відмовившись надати свідчення.

"Я скористалася правом не свідчити проти себе, підписку про не розголошування також не давала. Я не вважаю, що ми робимо щось незаконне", - сказала вона журналістам.

Алексієвич повідомила, що залишається в статусі свідка, і не виключила повторного виклику на допит.

"Я не знаю, викличуть мене ще раз чи ні, поки що я залишаюся в статусі свідка", - сказала вона.

Алексієвич вважає, що політична криза в Білорусі може вирішитися за участю світової спільноти.

"Нам потрібна допомога світу і, можливо, Росії, щоб здолати цю кризу", - сказала Алексієвич журналістам біля будівлі Слідчого комітету Білорусі, куди її викликали на допит у справі про Координаційну раду білоруської опозиції.

Вона припустила, що складна політична ситуація в Білорусі вирішиться мирним шляхом.

"Я думаю, будуть тривалі політичні рокірування, напевно. Можливо, світ нам допоможе, щоб Лукашенко почав розмовляти з нами. Зараз він розмовляє тільки з Путіним, але, може, Путін нам допоможе", - сказала вона.

"Світова підтримка для нас дуже важлива, але не обійдеться і без Путіна", - сказала також Алексієвич.

При цьому, відповідаючи на запитання про можливість втручання Росії в ситуацію в Білорусі, вона відповіла: "Тут має бути позиція світової спільноти чітка і зрозуміла, вона повинна стояти на своєму". За матеріалами Интерфакс-Україна.