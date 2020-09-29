Алієв назвав умову припинення війни з Вірменією за Нагірний Карабах

Баку не має наміру йти на компроміси з Єреваном.

Війна Азербайджану і Вірменії у Нагірному Карабасі припиниться тільки після того, як з окупованої Єреваном території будуть виведені війська. Для цього має бути прийнята відповідна резолюція Ради безпеки ООН.

Про це заявив Азербайджанський лідер Ільхам Алієв під час відеоконференції з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, повідомляє РИА Новости.

За словами Алієва, конфлікт у Нагірному Карабасі закінчиться тільки після того, як на основі міжнародного законодавства і принципу дотримання територіальної цілісності республіки Азербайджан, а також резолюції ООН, буде прийнято рішення про деокупацію Вірменією окупованих районів у НК. читайте також ЗС Азербайджану почали широкомасштабний наступ - Міноборони Вірменії

"Президент Азербайджану сказав, що вірмено-азербайджанський нагірно- карабахський конфлікт повинен бути врегульований тільки й тільки на основі норм міжнародного права, територіальної цілісності Азербайджану і відповідних резолюцій Радбезу ООН, що вимагають негайного і беззастережного виведення ЗС Вірменії з окупованих територій", - підкреслили у пресслужбі президента Азербайджану.Конфлікт у Нагірному Карабасі Ердоган розкритикував США, Росію і Францію за нездатність протягом 30 років врегулювати Нагірно-карабахський конфлікт і заявив, що Азербайджан не повинен звітувати про присутність в зоні збройного протистояння турецьких збройних сил. За матеріалами glavred.info/