Американська вакцина проти COVID-19 засвідчила майже 95% ефективності - виробник

Вакцина проти коронавірусної інфекції COVID-19, яку розробила американська біотехнологічна компанія Moderna, засвідчила 94,5% ефективності на третій стадії випробувань. Про це йдеться в релізі, опублікованому на сайті компанії 16 листопада.

У випробуваннях узяло участь 30 тис. осіб, за два тижні після вакцинації захворіло 95 учасників дослідження, 90 з них отримали плацебо.

Moderna має намір протягом найближчих тижнів подати заявку в Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) для отримання дозволу на застосування вакцини в екстрених ситуаціях. FDA оцінить вакцину на підставі спостереження за 151 учасником випробувань, яке триватиме два місяці, указано в релізі.

Компанія планує до кінця 2020 року виготовити 20 млн доз для надсилання у США і від 500 млн до 1 млрд доз 2021-го - для продажу в інші країни.

Moderna повідомила про успішне завершення другої фази клінічних досліджень у середині липня. У ній брало участь 45 осіб віком від 18 до 55 років. Третя, фінальна фаза випробувань mRNA-1273 стартувала 27 липня.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я на 3 листопада, у світі 47 виробників вакцини проти COVID-19 є кандидатами на клінічну оцінку виробленої вакцини. Доклінічні випробування проводить 155 компаній.

Американська компанія Pfizer заявила 9 листопада, що вакцина проти COVID-19 BNT162b2, розроблена спільно з німецькою BioNTech, засвідчила більше ніж 90% ефективності у третій фазі клінічних випробувань. Компанія ще продовжує дослідження. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тердрос Адханом Гебреєсус назвав цю вакцину "дуже багатообіцяльною".

Він вважає, що сама собою вакцина не зупинить пандемії COVID-19.

"Ми все одно маємо продовжувати спостереження, тестування, ізоляцію та догляд, відстеження контактів і розташування [контактних осіб] на карантин; залучати спільноти, закликати людей бути обережними", - заявив глава ВООЗ. За матеріалами Гордон