Американская компания Abbott запускает тест, способный обнаружить Covid-19 за 5 минут
ABBOTT НАЧИНАЕТ МОЛЕКУЛЯРНОЕ ИСПЫТАНИЕ ТЕСТА, ЧТОБЫ ОБНАРУЖИТЬ НОВЫЙ КОРОНАВИРУС В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ МИНУТ.
Об этом сообщается на сайте компании:
- Тест Abbott ID NOW ™ COVID-19 обеспечивает быстрое тестирование.
- Тест для запуска на платформе Abbott ID NOW - это портативный инструмент, который можно развернуть там, где тестирование больше всего необходимо.
- ID NOW имеет самую большую молекулярную базу в США, доступную в самых разных медицинских учреждениях.
- Abbott будет предоставлять тесты ID NOW COVID-19 на следующей неделе и планирует увеличить производство до 50 000 тестов в день.
- Это второй тест компании, получивший разрешение на экстренное использование FDA для обнаружения COVID-19; В совокупности Abbott рассчитывает производить около 5 миллионов тестов в месяц.
Источник: https://abbott.mediaroom.com/2020-03-27-Abbott-Launches-Molecular-Point-...