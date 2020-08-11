Американські законодавці закликають Лукашенка покласти край "актам насильства" в Білорусі

Голова комітету Палати представників з іноземних справ Еліот Енгель і високопоставлений член комітету Майкл Мак-Кол стурбовані подіями, що відбуваються в Білорусі після президентських виборів, і закликають президента Олександра Лукашенка покласти цьому край.

"Ми глибоко стурбовані жорстокими арештами і придушенням мирних протестувальників, демократичних активістів і журналістів з боку білоруської влади, як у формі, так і в цивільному. Замість виборів, які були сфальсифіковані з самого початку, білоруський народ заслуговує вибрати своє власне представництво і бути вільним від страху і насильства при здійсненні цих основних прав", - йдеться в заяві конгресменів, опублікованій на сайті Палати представників.

За словами законодавців, вони підтримують тих, хто "ризикує своєю безпекою, щоб боротися за вільну і демократичну державу".

"Закликаємо президента Олександра Лукашенка покласти край цим безглуздим актам насильства. Суверенітет і незалежність Білорусі можуть бути укріплені тільки в тому випадку, якщо її уряд повністю прийме демократичні принципи, з вимогою яких народ вийшов на вулиці", - уклали вони.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основний суперник Світлана Тихановська - 10,9%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і зіткнення протестувальників зі співробітниками силових структур. Вони тривали до глибокої ночі. В ході акцій протесту постраждали 39 співробітників правоохоронних органів і понад 50 цивільних осіб, повідомили в МВС республіки.

За участь в несанкціонованих акціях були затримані близько 3 тис. людей, акції пройшли в 33 населених пунктах республіки.

Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

10 серпня МВС Білорусі повідомило про одного загиблого під час несанкціонованої акції в Мінську. За матеріалами Інтерфакс-Україна.