Американские ученые заявили об обнаружении антитела для лечения COVID-19 с 100% результатом

Ученые биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics из Сан-Диего (Калифорния, США) утверждают, что обнаружили антитело, способное полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней.

Об этом открытии рассказал в эфире телеканала Fox News основатель компании Генри Джи.

Специалисты компании проанализировали миллиарды антител, собранных в ходе исследований за последнее десятилетие, и выбрали из них сотни способных бороться с SARS-CoV-2. Позже из них выбрали 12 наиболее подходящих кандидатов и в конце-концов ученые обнаружили антитело под названием STI- 1499, который способен обеспечить "100% -ное ингибирование" коронавируса.

"Подчеркиваем, что это лекарство. Найдено решение, которое работает на 100%", - сказал Генри Джи.

"Когда антитело предотвращает проникновение вируса в человеческую клетку, вирус не может выжить. Если он не может проникнуть в клетку, он не может размножаться. Поэтому это означает, что если мы не дадим вирусу проникнуть в клетку, вирус в конечном итоге вымирает", - добавил он.

Ученый отметил, что пока испытания проводились только в лабораторных условиях, поэтому компания не может приступить к разработке лекарства. Однако он считает, что в случае получения необходимых разрешений, эффективное лекарство будет получено на несколько месяцев раньше вакцины, а использовать его можно будет использовать в качестве профилактической терапии.