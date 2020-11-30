Американский словарь Merriam-Webster выбрал "пандемию" словом года

11 марта, в день, когда Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса пандемией, уровень популярности термина на сайте вырос на 115806% по сравнению с тем же днем годом ранее.

Основываясь на статистическом анализе слов, которые просматриваются в чрезвычайно большом количестве в нашем онлайн-словаре, а также показывают значительный рост трафика в годовом исчислении, словом 2020 г. по версии словаря Мерриам-Вебстер стала "пандемия"", - говорится в сообщении.

Число поисковых запросов по слову "пандемия" начало расти с 20 января, когда в США был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, отмечается в сообщении. 3 февраля, когда первый пациент с коронавирусом в США был выписан из больницы, число просмотров слова выросло на 1621% по сравнению с 2019 г. К началу марта число просмотров выросло на 4000%, самый большой рост числа запросов был зарегистрирован 11 марта - 115 806% по сравнению с 2019 г. В этот день Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии коронавируса.

В словаре рассказали, что пандемия - это "вспышка болезни, которая происходит на обширной географической территории (например, в нескольких странах или континентах) и обычно затрагивает значительную часть населения". Слово имеет греческие корни: pan означает "все" или "каждый", а demos означает "люди"; его буквальное значение - "всех людей".

Ранее словарь Collins выбрал словом 2020 года "локдаун", отметив, что оно отражает опыт миллиардов людей.

Автор Елена Литвинова

Источник: LeMonade.style