Анджей Дуда перемагає на президентських виборах - екзит-пол

Чинний президент Польщі Анджей Дуда перемагає у другому турі виборів глави держави з мінімальним відривом в менш ніж 1%.

Про це свідчать результати екзитпола, поширені Польським телебаченням в неділю після закриття виборчих дільниць, передає ТАСС.

Офіційні підсумки волевиявлення Державна виборча комісія повинна подати протягом 48 годин.

Згідно з підрахунками соціологів, Дуда набрав 50,4% голосів. Його конкурент - мер Варшави Рафал Тшасковскій, що представляє найбільшу опозиційну партію "Громадянська платформа", - отримав, за попередніми даними, 49,6% голосів.