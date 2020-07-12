Анджей Дуда перемагає на президентських виборах - екзит-пол
2020-07-12 23:41
Чинний президент Польщі Анджей Дуда перемагає у другому турі виборів глави держави з мінімальним відривом в менш ніж 1%.
Про це свідчать результати екзитпола, поширені Польським телебаченням в неділю після закриття виборчих дільниць, передає ТАСС.
Офіційні підсумки волевиявлення Державна виборча комісія повинна подати протягом 48 годин.
Згідно з підрахунками соціологів, Дуда набрав 50,4% голосів. Його конкурент - мер Варшави Рафал Тшасковскій, що представляє найбільшу опозиційну партію "Громадянська платформа", - отримав, за попередніми даними, 49,6% голосів.