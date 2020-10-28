Анкара обурилися карикатурою Charlie Hebdo на Эрдогана

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdо випустив черговий номер з карикатурою на турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Анкара заявила, що Париж продемонстрував таким чином "свою вульгарність і аморальність".

Обкладинку нового журналу з карикатурою на турецького президента журнал Charlie Hebdo опублікував у своєму Twitter. На фото Ердоган зображений у спідній білизні на дивані. Він задирає спідницю жінці в традиційному мусульманському вбранні й вигукує: "Ось і пророк!".

Анкара, зі свого боку, засудила карикатуру. Зокрема, представник Ердогана Ібрагім Калин заявив, що французький журнал не поважає цінності і святість.

"Ми рішуче засуджуємо публікацію про нашого президента у французькому журналі, в якому не поважаються ніякі переконання, святість і цінності. Вони просто демонструють власну вульгарність і аморальність. Напад на особисті права - це не гумор і свобода вираження", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, минулого тижня стався конфлікт між президентами Туреччини й Франції. Зокрема, Ердоган заявив, що Макрону потрібно "лікувати психіку" через політику щодо мусульманської меншини. Все розпочалося після гучного вбивства вчителя коледжу у Франції. Вбивцею виявився російський радикал, що нібито сповідує іслам, а його мотиви - карикатури саме журналу Charlie Hebdo про пророка Мухаммеда, які вчитель показував учням. Після цього у Франції закрили деякі мечеті, а людей, що виступали на захист убивці вчителя, почали переслідувати. Тоді Макрон заявив, що "ісламісти не зможуть спокійно спати у Франції". За матеріалами ATR.ua