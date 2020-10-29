Антирекорди коронавірусу в Польщі: вперше за добу - понад 20 тис. заражень і 300 смертей

У Польщі за минулу добу зафіксовано 20 156 нових випадків інфікування коронавірусом, 301 людина померла, що є черговим рекордом зараження і смертності від COVID-19

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі.

У порівнянні з попередньою добою, антирекорд інфікованих на коронавірус побито на понад 1,3 тис. випадків, а померлих - на 45 випадків.

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Великопольському (адміністративний центр Познань) - 2633 та Мазовецькому (Варшава) - 2255.

За останню добу в Польщі помер 301 пацієнт. Безпосередньо від COVID-19 померли 46 осіб, а 255 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить майже 320 тисяч, більше як 5,1 тис. померли. Вилікувалися майже 130 тис. осіб.

У лікарнях Польщі зараз перебуває 14 631 особа, приєднано до апаратів ШВЛ 1203 особи з коронавірусною інфекцією.

Як повідомлялося, станом на 29 жовтня вся Польща перебуває у червоній зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань понад п'ять осіб.

У світі коронавірусом інфікувалося понад 44,8 млн осіб. За матеріалами Еспресо TV.