Антиурядові виступи тривають в Бейруті, поліція застосувала сльозогінний газ

Поліція Бейрута застосувала сльозогінний газ проти учасників антиурядових виступів, які тривають в ліванській столиці, повідомляють місцеві ЗМІ.

Демонстранти блокували вулиці навколо парламенту країни, вимагаючи відставки уряду, який вони звинувачують у бездіяльності, результатом якого став вибух майже 3 тис. тонн аміачної селітри, що забрав життя понад 160 осіб. Ще близько 6 тис. людей постраждали, понад 300 тис. залишилися без даху над головою.

На місці вибуху в порту Бейрута утворилася заповнена морською водою воронка глибиною 43 метри.

Водночас губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що поки не вдалося ідентифікувати тіла всіх загиблих, крім того, кілька іноземних робітників залишаються в списках зниклих безвісти.

Експерти вважають, що в міру розбору завалів кількість жертв може зрости як мінімум на 45 осіб.

За повідомленнями ЗМІ, дев'ять членів парламенту Лівану і міністри інформації Манал Абдель Самад і довкілля Даміанос Каттар подали у відставку, мотивуючи своє рішення тим, що уряд не в змозі виконувати вимоги народу.

Президент США Дональд Трамп обіцяв надати Лівану фінансову допомогу.

"Ми повинні це зробити, виходячи з гуманітарних міркувань. Ми повинні це зробити", - сказав він журналістам.

У відповідь на прохання уточнити розмір допомоги Трамп сказав, що вона буде "істотною".

На минулій в неділю надзвичайній конференції лідерів країн-донорів були оголошено, що вони виділять Лівану на відновлення майже 253 млн євро.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.