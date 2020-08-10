Антиурядові виступи тривають в Бейруті, поліція застосувала сльозогінний газ
Поліція Бейрута застосувала сльозогінний газ проти учасників антиурядових виступів, які тривають в ліванській столиці, повідомляють місцеві ЗМІ.
Демонстранти блокували вулиці навколо парламенту країни, вимагаючи відставки уряду, який вони звинувачують у бездіяльності, результатом якого став вибух майже 3 тис. тонн аміачної селітри, що забрав життя понад 160 осіб. Ще близько 6 тис. людей постраждали, понад 300 тис. залишилися без даху над головою.
На місці вибуху в порту Бейрута утворилася заповнена морською водою воронка глибиною 43 метри.
Водночас губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що поки не вдалося ідентифікувати тіла всіх загиблих, крім того, кілька іноземних робітників залишаються в списках зниклих безвісти.
Експерти вважають, що в міру розбору завалів кількість жертв може зрости як мінімум на 45 осіб.
За повідомленнями ЗМІ, дев'ять членів парламенту Лівану і міністри інформації Манал Абдель Самад і довкілля Даміанос Каттар подали у відставку, мотивуючи своє рішення тим, що уряд не в змозі виконувати вимоги народу.
Президент США Дональд Трамп обіцяв надати Лівану фінансову допомогу.
"Ми повинні це зробити, виходячи з гуманітарних міркувань. Ми повинні це зробити", - сказав він журналістам.
У відповідь на прохання уточнити розмір допомоги Трамп сказав, що вона буде "істотною".
На минулій в неділю надзвичайній конференції лідерів країн-донорів були оголошено, що вони виділять Лівану на відновлення майже 253 млн євро.
За матеріалами Інтерфакс-Україна.