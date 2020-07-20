Авіакатастрофа МАУ: МЗС Канади підтвердило передачу "чорних скриньок" у Париж

"Чорні скриньки" збитого над Іраном українського літака "МАУ" вже доставлені в Париж, повідомив міністр закордонних справ Канади Жан-Філіп Шампань Twitter. Він також зазначив, що вранці 20 липня "ящики" доставлять в Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації.

За словами глави МЗС Канади, під час розшифровки бортових самописців також будуть присутні чиновники з Ради з транспортної безпеки Канади.

"Ми отримали підтвердження, що "чорні ящики" рейсу No PS752 прибули в Париж, де їх, як очікується, доставлять у Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації завтра вранці на аналіз. Чиновники з Ради з транспортної безпеки Канади також будуть присутні", - написав Франсуа-Філіп Шампань.

По матерiалам РБК-Україна, ZN.UA