Австралійцям заборонили виїжджати за кордон до березня

Влада Австралії з огляду на пандемію коронавірусу продовжила заборону на подорожі за кордон і круїзи ще на три місяці, повідомляє портал The New Daily

Заборона на виїзд з Австралії мала закінчитися 17 грудня. Але міністр охорони здоров’я Грег Гант заявив у вівторок, що її буде продовжено щонайменше до 17 березня, оскільки коронавірус вирує по всьому світу.

"Екстрений період біологічної безпеки відповідно до акта про біобезпеку буде продовжено на додаткові три місяці", - наводить портал заяву Ганта.

Пан Гант сказав, що міжнародна ситуація з COVID залишається складною та небезпечною.

"Австралія не буде повністю в безпеці, доки міжнародна спільнота не буде в безпеці. Ризики за кордоном величезні, якщо ми не підтримуватимемо ці важливі заходи, ми не захищатимемо австралійців", - сказав міністр охорони здоров'я.(…)

У вівторок в Австралії зареєстрували лише один місцевий випадок зараження коронавірусом. Загалом у країні зараз хворіють 42 людини. У Вікторії, епіцентрі епідемії в Австралії, немає нових випадків зараження вже 39 днів. Загалом від початку пандемії в країні заразилися коронавірусом майже 28 тис. людей, померли 908.