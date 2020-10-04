Азербайджан висунув Вірменії умову для припинення вогню в Карабаху

Азербайджан повернеться до режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху за умови, якщо Вірменія надасть графік виведення своїх військовослужбовців з окупованих територій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що президент Азербайджану Ільхам Алієв висунув вимогу, аби Вірменія встановила графік виведення військ з Нагірного Карабаху та прилеглих азербайджанських територій. Він також заявив, що Азербайджан не припинятиме воєнних дій, поки цього не станеться.

"Азербайджан має одну умову - це звільнення своїх територій", - сказав Алієв, наголосивши, що Нагірний Карабах - це територія Азербайджану. "Ми маємо повернутися і повернемося" - додав він.

Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії у Нагірному Карабаху та звинуватили одне одного в ескалації насильства.

У міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що військові країни розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що "азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення, а також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Раніше, 12 липня, міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону із залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо були поранені.

Зі свого боку пресслужба міноборони Вірменії заявила, що ситуація загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.