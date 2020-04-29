Байден назвав Гілларі Клінтон "другом" та подякував їй за підтримку

Гілларі Клінтон, колишня суперниця Дональда Трампа на президентських виборах, підтримала чинного кандидата від Демократичної партії Джо Байдена у боротьбі за президентський пост.

За її словами, чинний претендент на президентське крісло від демократів "готувався до цього моменту все своє життя". Клінтон навіть назвала Байдена "другом.

"Я хочу додати свій голос до тих, хто вже підтримав вас у якості нашого президента", - заявила послідовна опонентка Трампа.

У свою чергу, Байден також назвав Клінтон "другом" та подякував їй за підтримку.

Зазначається, що Клінтон і раніше говорила, що підтримає майбутнього кандидата. Її позиція є стратегічно важливою для Байдена, оскільки Клінтон користується суттєвою підтримкою серед прихильників Демократичної партії.