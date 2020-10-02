Байден після дебатів відірвався від Трампа на 13%

Кандидат від демократів Джо Байден суттєво відірвався у рейтингах від свого опонента по виборах - чинного президента Дональда Трампа - після перших дебатів, які американці назвали чи не найгіршою дискусією за всі часи.

Про це свідчать свіжі соціологічні дані CNBC-Change, які оприлюднило в четвер американське видання The Hill, передає Укрінформ.

Опитування показує, що Байден набрав 54% голосів проти 41% у Трампа. При цьому 53% ймовірних виборців заявили, що кандидат від демократів отримав перевагу над його опонентом. І лише 29% зазначили, що нинішній господар Білого дому мав кращий вигляд під час дебатів.

Нагадаємо: перші президентські дебати в США відбулися цього вівторка у Клівленді (штат Огайо). На самому початку вони перетворилися на хаос, оскільки президент Трамп почав переривати й опонента, й модератора, який намагався повернути дискусію у цивілізований діалог.

До проведення зустрічі кандидатів, розрив між Трампом і Байденом був набагато меншим - до 2%, згідно з результатами Harvard CAPS/Harris.